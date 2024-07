Bianchini lancia una sorpresa per i tifosi del Napoli | Lunedì 22 luglio l’annuncio che farà parlare

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 20 luglio 2024) Lo Chief Revenue Officer delTommaso, durante una diretta esclusiva con Carlo Alvino, ha promesso sorprese per i. Lo Chief Revenue Officer della SSC, Tommaso, ha annunciato un evento chesicuramente rumore tra iazzurri.22sarà il giorno del grande annuncio, come rivelato esclusivamente ai microfoni di Carlo Alvino.ha dichiarato: “22faremo un annuncio che. Accadrà ad inizio settimana, sarà unaper idel. Tenetevi pronti.” Queste parole hanno sorpreso tutti, inclusi i giornalisti sportivi locali, che non si aspettavano una simile anticipazione. Il dirigente azzurro ha definitoimminente come un “fulmine a ciel sereno”, preparando il terreno per un evento che promette di essere di grande rilievo per il club partenopeo.