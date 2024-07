Wallis Simpson era dietro il furto di gioielli da 17 milioni di sterline?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 19 luglio 2024) I media britannici tornato a parlare di. Si è tenuta a Ginevra la più grande asta del ventesimo secolo nel parco del Beau Rivage Hotel. Moltissimi i presenti – circa 1500 – per avere la possibilità di fare un’offerta sulla favolosa collezione didella duchessa di Windsor. La casa di aste Sotheby’s ha presentato 306 lotti tra cui la spilla di fenicottero preferita della duchessa e il suo anello di fidanzamento con smeraldi Mughal. Per anni la stampa ha fantasticato sull’amore di re Edoardo VIII per, per cui aveva rinunciato al trono per lei nel 1936. Sia prima del loro matrimonio che durante gli anni all’Estero l’aveva ricoperta di. Si tratta di una collezione dal valore immenso, di cui fanno parte pezzi esclusivi. La vendita ha fatto scalpore. Si dice che Sotheby’s abbia guadagnato 600mila sterline ancor prima che l’asta avesse inizio.