Olimpiadi Parigi 2024 le stelle del rugby a XV che proveranno l’avventura nel Seven

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Prenderà il via il prossimo 24 luglio il torneo olimpico dia sette e ale dodici nazionali più forti al mondo si sfideranno per conquistare il trono che da due edizioni delleappartiene alle Fiji. Dalla Nuova Zelanda alla Francia, passando per l’Australia e l’Argentina sono tante le squadre che possono puntare all’oro. E in campo vedremo anche un paio di giocatori che siamo abituati a vedere nela XV. Non capita spesso chedellaunion si dedichino al, ma da quando ila sette è diventata disciplina olimpica vi sono stati alcuni campioni che si sono messi in gioco nella versione ridotta della palla ovale. Da Sonny Bill Williams a Cheslin Kolbe, passando per Samu Kerevi e Rieko Ioane sono diversi i campioni passati da una versione all’altra della palla ovale.