Nuoto il monito di Scozzoli | A molti giovani manca la fame tanti si perdono Le gare che vedo da medaglia a Parigi…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Nuova puntata di Swim2U all’interno della programmazione del canale YouTube di OA Sport in collaborazione con Sport2u. Al fianco di Enrico Spada e Agaia Pezzato c’è Fabio, che offre un quadro di grande ampiezza sul mondo deltra Parigi 2024 e non solo. La partenza è, per certi versi, di fuoco: “E’ finita un po’ una generazione, forse anche due. C’è bisogno di un ricambio generazionale, di lavorare, di avere. Sono in questa veste leggermente polemica in questi giorni, perché vista da fuori, mi sento di dire questo. Penso alle generazioni in generale: sono pochi quelli che vogliono scalare, diventare qualcuno. Mi rendo conto che i ventenni di oggi sono troppo comodi. Forse è colpa delle generazioni dei genitori che li tengono un po’ troppo nella bambagia, bisogna aver voglia di diventare grandi. Voglio far passare immediatamente questo messaggio“.