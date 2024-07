LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | 4? di ritardo per il gruppo dalla fuga all’imbocco della Bonette

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.41 10 km allo scollinamento. 14.40 In questo momento Jonas Vingegaard è solo nel: il danese potrà contare eventualmente su Jorgenson e Kelderman, ma Pogacar ha al suo fianco ben cinque compagni di squadra. 14.39 Ilsi riporta sui 4? dai sei fuggitivi, Politt non accenna un segnale di fatica. 14.37 Si stacca Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale): l’austriaco è 11mo nella generale a 19? da Pogacar. 14.35 Perde le ruote delGeraint Thomas (INEOS Grenadiers). Nel frattempo Politt ha alzato notevolmente l’andatura. 14.32 70 km al traguardo. 14.30 Neldi testa c’è molta collaborazione, tant’è che dietro il plotone maglia gialla ha perso una quindicina di secondi nell’ultimo chilometro. 14.28 Si stacca Powless dalmaglia gialla. 14.