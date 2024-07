Ha fatto pena per tre anni | Juve messa all’angolo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 19 luglio 2024) Calciomercatontus, Giuntoli dopo aver preso anche Cabal ha in mente di andare a chiudere per l’esterno. Ma è messoOggettivamente in questa fase di mercato è lantus quella che si è mossa meglio. Di Gregorio, Cabal, Douglas Luiz e Thuram – dalla porta passando per la difesa e chiudendo con il centrocampo – sono gli innesti già ufficializzati dalla Vecchia Signora. Motta (Lapresse) –live.itE non è finita qui ovviamente: perché con Soulé e Chiesa che potrebbero entrambi salutare (pressing della Roma e non solo) adesso Cristiano Giuntoli deve cercare di andare a prendere quell’esterno offensivo che possa aiutare Thiago Motta nelle scelte lì davanti.