Elezioni Usa 2024 Donald Trump accetta nomination | vinceremo e riporterò la pace

(Di venerdì 19 luglio 2024) E' durato circa un'ora e mezza il discorso dialla Convention nazionale dei repubblicani. Si tratta del discorso più lungo tra quelli pronunciati per l'zione dellaper la corsa alla Casa Bianca. Un discorso che i media statunitensi hanno seguito con un pesante fact checking a proposito delle accuse lanciate all'amministrazione Biden su immigrazione, aumento dell'inflazione e della criminalità, oltre che sulle dichiarazioni relative alla sconfitta dell'Isis "in due mesi" o ancora all'uso politico della giustizia contro il miliardario.Un discorso in cuiha annunciato una "vittoria incredibile" a novembre dopo cui l'ex presidente terrà fede alle sue promesse mettendo fine ai conflitti, fermando l'immigrazione e rendendo l'America di nuovo grande.