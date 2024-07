La guerra per lo spaccio Omicidio rapina e armi Sette finiscono in carcere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) di Marianna Vazzana "Il campo". Così veniva definito il terreno di fianco a via Pisa, a Sesto San Giovanni. Accampamento-base per lo. I riflettori si sono accesi su questo luogo dopo il raid omicida dello scorso 23 ottobre, una sparatoria che è stata fatale per il marocchino 38enne Joussef Saadani, ucciso a colpi di fucile. "Un’azione punitiva, volta a riaffermare la potenza del gruppo dei fratelli Khamam", connazionali. Una motivazione affiorata dalle indagini dei carabinieri che ieri a Milano e a Barzanò, in provincia di Lecco, hanno eseguito per quattro persone l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Monza nei confronti dimarocchini tra i 23 e i 38 anni (tre di loro, ricercati, sarebbero in Spagna), tutti indagati peraggravata in concorso e di cui tre - i fuggitivi - indagati per, tentatoe porto illegale di