Stipendi Ue ecco quanto guadagnano Da von der Leyen a Metsola le cifre da capogiro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Spesso in Italia ci si indigna per glidei politici, e a più riprese c’è chi in campagna elettorale propone tagli e rimodulazioni al ribasso, salvo poi rimangiarsi tutto alla prima busta paga del Parlamento. Più raramente, invece, ci si indigna e ci si interroga sugliUe. Freschi di nuove elezioni e di nuovi incarichi a Bruxelles,andranno a guadagnare i vari europolitici? Preparatevi, perché sonodavvero alte. Con l’elezione dei vertici del Parlamento di Strasburgo, si sta componendo il risiko dei ruoli apicali nelle istituzioni europee, alla luce dei risultati delle recenti elezioni di inizio giugno. E quindi ci si chiede:guadagneranno i nostri rappresentanti Ue? La risposta è contenuta in due diversi documenti: il regolamento del Consiglio europeo e lo statuto degli eurodeputati.