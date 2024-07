Nonna si tuffa in mare per salvare la nipotina in difficoltà poi muore annegata

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Siinperlain: annega ladi 57 anni Martedì pomeriggio, nelle acque davanti all’isolotto di Sant’Eufemia a Vieste (Foggia), si è verificata una tragedia. Savina Disanti, 57 anni, una figura molto conosciuta in città per essere la proprietaria della cartolibreria omonima e per il suo impegno in numerose attività culturali, è deceduta mentre cercava diladi tre anni che stava lottando contro la corrente. La bambina è stata successivamente soccorsa e trasportata in elicottero all’ospedale di Foggia, dove è stata ricoverata nel reparto di pediatria per accertamenti. Il corpo della donna, invece, è stato recuperato al largo da un gommone e portato al porto. Nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118, purtroppo, non è stato possibile salvarla.