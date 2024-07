Latina incendio alla Farla | il Sindaco emana una terza ordinanza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – In seguito all’divampato nel capannone dell’azienda “”, ildiha firmato unaad integrazione delle due precedenti. Taleaggiunge alle indicazioni già fornite, ulteriori raccomandazioni e divieti come ad esempio, raccomanda ai cittadini di “mantenere chiuse porte e finestre al fine di prevenire il possibile ingresso di sostanze pericolose contenute nelle eventuali polveri di ricaduta, oppure “il divieto di raccolta, consumo e vendita di prodotti vegetali; il divieto, in via precauzionale, di effettuare pascoli itineranti e obbligo di mantenere gli animali da cortile “in stabulazione chiusa”. Clicca qui per leggere l’completa, devastante”: in fiamme il capannone con i medicinali