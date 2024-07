Incendio a Casal Lumbroso le raccomandazioni della Protezione civile | Tenete le finestre chiuse

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 luglio 2024 – Dal pomeriggio di oggi undi vaste proporzioni sta interessando via di, in zona “Pantano di Grano, Massimina Pisana”. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, le pattugliePolizia Locale per agevolare la viabilità e i volontariper il supporto allo spegnimento. A titolo precauzionale si raccomanda alla popolazione presente nel raggio di 3 chilometri dalla zona dell’(Municipi XII, zone dell’XI e del XIII) di: non sostare nei pressi dell’area interessata dall’; mantenerelein caso di fumi persistenti e maleodoranti non utilizzare al momento i condizionatori a presa d’aria esterna; limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico-ricreativa, vista la concomitanza con l’ondata di calore di livello rosso.