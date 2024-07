Grande Fratello contattato un amato TikToker | ecco chi è l’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024), è statoun giovane: varcherà la porta rossa della Casa a settembre?, il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà su Canale 5 in prima serata. Tanti noti volti del mondo dello spettacolo e nuovi volti varcheranno la porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione del Palinsesto Mediaset 2024 – 2025 si è esposto suldichiarando: “Il GF inizierà a metà o fine settembre, dovrebbe cominciare tra il16 e il 23 settembre. Inoltre si partirà subito con il doppio appuntamento e poi si tornerà alla singola puntata settimanale per poi tornare di nuovo ai due episodi settimanali. Alla conduzione confermatissimo Alfonso Signorini”.