Gibilterra è spagnola | Rodri provoca il governo britannico ma la Spagna minimizza l’accaduto Richiesto l’aiuto della UEFA

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Basta un coro di troppo per scatenare polemiche. ““, uno sfottò urlato a sproposito nel corsoparata trionfalenazionalea Madrid – per la vittoria degli ultimi Europei – che potrebbe creare tensioni diplomatiche., tra i più scatenatifesta, ha intonato cori contro il territorio oltremare del Regno Unito (rivendicato dallae inserito nella lista delle Nazioni Unite dei territori non autonomi): nonostante Alvaro Morata avesse ricordato al compagno di giocare in Inghilterra, il centrocampista del Manchester City non si è minimamente preoccupatosituazione. “Non me ne frega niente” risponde, forse colpa anche di qualche bicchiere di troppo. Il, però, non ha digerito la sciocca battuta eha presentato una protesta formale alla. Ilspagnolo, hato