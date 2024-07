Trump si salva miracolosamente da un attentato e vede più vicina la Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 16 luglio 2024) “Non dovrei essere qui, dovrei essere morto”. Dopo averlo dichiarato in un’intervista al New York Times, Donaldlo ripete in lungo e largo, ben conscio di essersela vista davvero brutta questo sabato quando un ventenne, per ragioni ancora da scoprire, ha esploso alcuni colpi all’indirizzo del tycoon che stava tenendo un comizio elettorale. La foto del candidato repubblicano con il volto insanguinato, la bandiera americana che sventola alle sue spalle e gli agenti della sicurezza che lo portano via, ha già fatto il giro del mondo e sembra preannunciare il suo successo nella corsa alla. Uno scatto commentato dallo stessosecondo cui “molte persone dicono che è la foto più iconica che abbiano mai visto e hanno ragione, anche se non sono morto. Di solito devi morire per avere una foto iconica”.