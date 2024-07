Riconoscimenti | il Congresso europeo di Matematica premia una ex allieva della Normale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Pisa, 16 luglio 2024 – Una delle due studiose italiane dite nella giornata di lunedì 15 luglio, durante il 9°di(9ECM) in corso di svolgimento (fino al 19 luglio) al TeatroMaestranza di Siviglia, è una exScuoladi Pisa. Si tratta di Maria Colombo, ex studentessaScuolaSuperiore e dell’Università di Pisa dal 2007 al 2011, ora professoressa ordinaria all'École Polytechnique Fédérale di Losanna. L’altraè Cristiana De Filippis, professoressa associata all'Università di Parma. I PremiEuropean Mathematical Society sono tra i più importanti e prestigiosieuropea. Vengono consegnati durante l’apertura dell’European Congress of Mathematics, il principale appuntamentoin Europa che si tiene ogni quattro anni (prima edizione 1992).