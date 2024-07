Real Madrid | Mbappé sceglie il numero 9 ovazione al Santiago Bernabeu

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) “Buongiorno a tutti, proverò a parlare in spagnolo. Wow, è incredibile essere qui. Per anni mi sono addormentato sognando di essere qui al, e oggi siizza questo sogno“. Sono queste le prime parole, in perfetto spagnolo, di Kylianalla presentazione ufficiale con la maglia del. Il campione francese, che indosserà la camiseta blanca9, è stato accolto con un boato dagli oltre 80mila tifosi presenti allo stadio alper accoglierlo. L’ex Psg è stato presentato così dal presidente delle Merengues, Florentino Perez: “È un appuntamento storico, una giornata speciale che ricorderemo sempre. È arrivato il momento di dare il benvenuto a Kylian, un giocatore eccezionale che oggiizza il sogno della sua vita. Voi presenti rappresentate i milioni di tifosi del mondo. Il nostro lavoro ha un solo obiettivo:izzare i vostri sogni.