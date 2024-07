Disastro azzurro | gli innumerevoli danni di Gravina

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Amici lettori torno a scrivere del nostro calcio, dopo la fine delso europeo. Anche perché ve ne avevo parlato ampiamente prima che la nostra nazionale naufragasse su quello scoglio, quasi volesse dimostrare la bontà di quello che vi avevo anticipato. Per sgombrare però il campo da qualunque ipotesi, favorevole o contraria, pregherei, chiunque mi legga, di non pensare che queste mie considerazioni sull'uomosiano dettate da odio nei suoi confronti per il pregresso di Calciopoli, quando maturò negli uomini di comando della Figc l'idea di scambiare una battuta per un sequestro di persona (Paparesta). Era solo il fine per poter radiare dai ranghi persone che stavano dimostrando di saper fare e insegnare calcio meglio di tutti e, quindi, era la paura di non poter dare la scalata alla poltrona del comando.