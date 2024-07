Condizionatori e ventilatori sempre accesi? Ecco come evitare salasso in bolletta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (Adnkronos/Labitalia) -uninsenza rinunciare al condizionatore? Con l'arrivo del caldo, soprattutto per chi resta in città l'unico rimedio è l'utilizzo di. Proprio nel periodo estivo, analizzando l'andamento dei consumi elettrici durante l'anno (informazione che è possibile trovarenelle fatture) notiamo si raggiunge il picco tra giugno e agosto quando è massimo l'utilizzo dei. Ciò non significa che dobbiamo rinunciarvi ma basta qualche accortezza. Sono dieci consigli per risparmiare insenza rinunciare al condizionatore. 1) Occhio alla classe energetica. Il primo suggerimento per l'uso 'intelligente' dell'aria condizionata parte dalla scelta del condizionatore: sono da preferire i modelli in classe energetica A o superiore. 2) Preferite gli inverter.