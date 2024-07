Salto triplo mercoledì 17 luglio Andy Diaz in pedana a San Vendemiano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Primi salti stagionali all’aperto a tre settimane dalla prima apparizione inalle Olimpiadi di Parigi 2024 per. Lo specialista delproprio ai Giochi gareggerà per la prima volta da italiano a tutti gli effetti, visto che per indossare la maglia azzurra sono dovuti passare tre anni esatti per i regolamenti di World Athletics dall’ultima gara per Cuba, e per fortuna la rassegna a cinque cerchi nelaprirà i battenti il 7 agosto, qualche giorno dopo l’ufficialità della maglia italiana per. Il primatista italiano e due volte campione in Diamond League salirà innei pressi di Treviso, al meeting di San, nel pomeriggio di17, alle ore 18.15, in quello che è l’unico test di efficienza pianificato prima delle Olimpiadi.