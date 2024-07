Roma Maltrattamenti in famiglia nei confronti del padre

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2024) (DIRE) I Carabinieri della StazioneVitinia hanno arrestato un 36enneno, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai familiari e al divieto di dimora nel comune diper precedenti reati, gravemente indiziato del reato diinneidel72enne. La scorsa notte, a seguito di una chiamata giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione della vittima, in località Dragona, dove l’indagato è gravemente indiziato di aver scavalcato il muro di cinta, di essersi introdotto da un balcone e tentato di nascondersi all’interno di un armadio in una stanza. L’uomo è stato bloccato e portato in caserma. L’arresto è stato convalidato e, dopo la richiesta di aggravamento della misura, visti i pregressi e le reiterate violazioni accertate, il Tribunale diha emesso un’ordinanza che dispone per l’uomo la custodia cautelare in carcere.