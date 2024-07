Palermo nX aero nuovo Back Jersey Partner | di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Non solo le mosse sul calciomercato, ilcontinua a muoversi anche fuori dal campo e nelle ultime ore ha ufficializzato unaship molto importante. “IlFC comunica di aver sottoscritto un accordo diship con inX., che sarà ile Official Airlineper la stagione 2024-2025”. Il brand svizzero sarà presente nel retro della maglia gara che indosseranno i rosanero nei match ufficiali. In occasione di tutte le trasferte della stagione sportiva, inoltre, la squadra viaggerà con voli charter operati da inX.. “E’ un onore collaborare con ilFC – dichiara Antonio Cottone, Direttore Generale di inX.– crediamo fermamente nel potenziale di questaship che ci lega ad una società dai colori storici.