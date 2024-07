L' Eurogruppo decide la stretta fiscale Sul tavolo anche il rapporto Letta

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 15 luglio 2024) I ministri delle Finanze della zona euro oggi si ritrovano a Bruxelles per confermare laimposta dalle nuove regole sul Patto di stabilità e crescita, nel momento in cui i governi trascorreranno l'estate a preparare i progetti di bilancio per il prossimo anno in vista delle scadenze dell'autunno. A settembre gli stati membri dovranno presentare le loro traiettorie fiscali pluriennali in linea con le regole del Patto. A metà ottobre dovranno inviare a Bruxelles i progetti di bilancio. “Ci aspettiamo che la Commissione si impegni a fare in modo che le traiettorie fiscali conducano a una politicasia restrittiva”, ci ha detto una fonte dell': “Un sforzosignificativo sarà richiesto in particolare per gli stati membri con un alto livello di debito pubblico”.