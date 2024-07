Le ultime volontà di Shannen Doherty sarà cremata e unita al papà e al suo cane

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 15 luglio 2024)rivelò un episodio del suo seguitissimo podcast Let’s Be Clear cosa sarebbe successo dopo la sua morte. Così, chiacchierando con l’amico Chris Cortazzo, che è anche l’esecutore testamentario, ha indicò chiaramente quali fossero le sue: “Che il mio funerale si una festa dell’amore e con pochi invitati Voglio le mie ceneri mescolate con quelle del mioe di mio padre“. L’attrice, interprete di Beverly Hills 90210 e Streghe ironizzò su questa cosa, ma non senza un pizzico di serietà dell’argomento. “So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli, perché so che accadrà e che me ne sto andando. Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mioe di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mioamavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso“.