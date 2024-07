Hermoso ha detto si al Napoli | Il difensore spagnolo ha accettato l’offerta degli azzurri

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Mariohadel, trovando l’intesa sul contratto proposto dal club di Aurelio De Laurentiis.: intesa raggiunta Marioed ilavrebbero trovato l’intesa sul contratto sottoposto dal club di Aurelio De Laurentiis all’exdell’Atletico Madrid. Secondo quanto riferito dal giornalista campano Marco Giordano, ilavrebbe raggiunto l’accordo con, che avrebbetriennale con opzione per il quarto anno. Prima di poter finalizzare l’ingaggio di, ildeve necessariamente operare alcune uscite nel reparto difensivo, in particolare tra i difensori mancini. Diverse squadre si sono interessate a Natan, l’exdel Bragantino, ma il club azzurro ha per ora rifiutato le richieste di prestito.