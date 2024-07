Fiat per i 125 dell’azienda ecco la nuova 500 ibrida | il nome sarà un dedica speciale

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 15 luglio 2024) E’ stato finalmente svelato il nuovo modello che dovrà continuare la storia e la tradizione di un modello iconico della Casa torinese La500si farà e arriverà tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, si affiancherà al modello elettrico che comunque continuerà a essere al centro delle strategie di. Proporre una variante con motore endotermico, un modo per adattarsi a un mercato che è cambiato rispetto a pochi anni fa e che continua a essere in continua evoluzione. Grandi novità per la500 – Cityrumors.it Ansafoto Questi sono giorni di ricorrenze e festeggiamenti per il gruppoche ha potuto festeggiare il suo 125esimo compleanno. Tanto è passato da quando il patron Giovanni Agnelli pose la prima pietra della fabbrica che avrebbe messo le ruote agli italiani, trasformando lo stesso capoluogo piemontese nella capitale dei motori del nostro Paese.