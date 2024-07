F1 | Oliver Bearman il gran maestro potrebbe essere Hamilton

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Non s’incroceranno nel box della Ferrari nella prossima annata di Formula 1, ma lo faranno certamente in pista all’interno dello sviluppo del Mondiale 2025 del Circus più famoso e importante dedicato alle quattro ruote., talentuoso ragazzo inglese cresciuto nell’accademia di Maranello, sembra davvero prontissimo a spiccare il volo definitivo. Haas gli regalerà la possibilità, infatti, di competere per tutto il prossimo anno facendolo diventare un pilota titolare. Unade responsabilità chesostenuta, in parte, dai consigli di Lewis, pluricampione del mondo ed esperto connazionale. Ma cosa ne pensa il diretto interessato di questo possibile ruolo da “coach” chericoprire tra qualche mese, quando entrerà ufficialmente nel box del Cavallino Rampante? Formula 1,sotto l’ala protettrice di Lewis? Il sette volte campione del mondo: “Non ne ha bisogno, ma io sono qui” “Prenderesotto la mia ala? No, non mi è stato chiesto e non ci ho nemmeno pensato.