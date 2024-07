Spagna-Inghilterra | un’altra finale inedita all’Europeo

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 14 luglio 2024)dell’Europeo: chi avrà la meglio traed? Domenica 14 luglio, alle 21.00,edsi sfideranno nelladell’Europeo 2024. Il teatro dell’ultimo atto sarà l’Olympiastadion di Berlino che a noi italiani rievoca bei ricordi anche se recentemente c’è stata la disfatta contro la Svizzera. Le due squadre non si sono mai affrontate nell’ultimo atto della competizione continentale. Per gli iberici è la quinta volta. La prima fu nel 1964 quando vinsero contro l’Unione Sovietica. Dopo vent’anni tornarono a disputare unae la persero contro la Francia. Per rivedere le Furie rosse inbisogna andare avanti nel tempo sino al 2008 quando la rete di Torres decise l’ultimo atto contro la Germania.