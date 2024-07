Moto Gp Espargaro | Lavoro in Aprilia finito voglio aiutare Honda a vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Bologna, 14 luglio 2024 – Dopo otto anni ildi Aleixcon l’. Il pilota spagnolo ha scelto di lasciare le corse e anche la casa di Noale, farà il tester inche è in preda a una crisi senza fine. Il suo scopo sarà trovare la chiave e le indicazioni giuste per sviluppare meglio il prototipo giapponese, che da tre anni a questa parte ha imboccato un tunnel senza una via di uscita. E chissà che la luce non sia proprio, la sua esperienza, la sua capacità di migliorare leemersa proprio in, partita dal basso e ora prima rivale di Ducati. Si è chiuso un ciclo perche tra l’altro ha favorito l'arrivo a Noale del suo amico Jorge Martin e ora per lui si apre una nuova avventura in Giappone.