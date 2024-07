Il blitz della polizia | Nonna mi servono soldi Truffano una 95enne ma vengono arrestati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) ", papà è nei guai con le Poste. Gli stanno sequestrando tutto, non ha più né cellulare né documenti: gli4mila euro". E la(moglie di un carabiniere) consegna 11mila euro in oro. Pendolaritruffaad Ancona. Si tratta di due napoletani di 20 e 23 anni. Brillante operazioneSquadra mobile dorica e dei poliziotti di quartiere (Upg). Il tutto è accaduto giovedì mattina, proprio sotto la sedequestura, in piazza Fontana. Una telefonata insolita e un’anziana che abbocca: "Sono tuo nipote, scusa per la voce rauca ma sono influenzato – avrebbe detto il truffatore da un centralino di Napoli –per papà", suo figlio. La nonnina, allarmata, risponde di non avere contanti in casa, ma in fondo "va bene anche l’oro.