Djokovic-Alcaraz oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

(Di domenica 14 luglio 2024) Novakse la vedrà contro Carlosnella finale maschile di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Il sette volte vincitore del torneo è reduce dal successo in tre set sul nostro Lorenzo Musetti. Il giovane spagnolo, invece, ha prevalso in quattro parziali nei confronti del russo Daniil Medvedev. Tra i due giocatori si tratta del sesto scontro diretto della carriera, con il serbo che conduce per 3-2 e partirà leggermente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Il match è il revival dell’ultimo atto della scorsa edizione, in cui l’allievo di Juan Carlos Ferrero riuscì a spuntarla sudopo una maratona incredibile della durata di cinque set. SEGUI IL LIVE DIPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(domenica 15 luglio).