Di Lorenzo nella flop 11 di Euro2024 di Marca ci sono anche Ronaldo e Lukaku

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2024) Il quotidiano spagnoloha stilato la11 dicon i calciatori che hanno reso di meno nel torneo. Tra gli italianipresenti Giovanni Die Gianluca Mancini. La11 didi: ciDiIl capitano del Napoli non è stato protagonista di ottime prestazioni; specialmente contro la Spagna, ha sofferto molto la qualità delle giocate di Nico Williams. Non è, però, l’unico a non aver reso al meglio. In porta c’è Livakovic, il croato eroe della sua nazionale in Qatar 2022. Due anni dopo non ha tenuto alte le aspettative. Insieme a Die Mancini, in difesapresenti il centrale del Barcellona danese Christensen e il terzino sinistro ucraino Zinchenko. Centrocampo a tre con lo scozzese McGinn, la stella ungherese Szoboslai e Sergej Milinkovic-Savic; dal serbo ex Lazio ci si aspettava sicuramente qualcosa in più,perché la sua nazionale è finita all’ultimo posto del suo girone.