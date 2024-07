Argentina Messi | Non penso a un’altra Copa America vivo giorno per giorno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) “Se giocherò? Non ci, al momento non voglio concentrarmi su altro, mi diverto eper: vedo cosa succede. Quando non abbiamo ottenuto risultati, abbiamo avuto difficoltà. Ora, con quello che stiamo conquistando, mi sto godendo tuttoper. Sarà così finché sarà necessario, fino a quando sentirò che sarà il momento di smettere”. Con queste parole concesse all’emittente ‘DSports’, Lionelha parlato velatamente del suo futuro con l’. A poche ore dalla finale dicon l’Albiceleste, contro la Colombia, il ‘diez’ della Nazionale sudna nonché leader del Barcellona in passato, ha menzionato le sue intenzioni per l’imminente avvenire dopo esplicita richiesta di un giornalista, senza però sbilanciarsi troppo.