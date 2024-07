Anche Fido sotto l’ombrellone Abbaia Flaminia parte alla grande | Così il mio cane si diverte con me

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Tuffi, nuotate e, soprattutto, ombrellone e lettino:i nostri amici a quattro zampe si meritano di passare l’estate al mare e, in, questo si può. Dopo l’arrivo della nuova gestione del lido, infatti, sono stati tanti i padroni che, con i loro cani, hanno approfittato di un sabato mattina afoso ma con nuvole per portarli in spiaggia, a godersi un po’ di acqua: "Una spiaggiaè più che importante, è fondamentale – ha commentato Tiziana Andreani –. Io e la mia Camilla veniamo qui tutti i giorni per un paio di ore: lei per la spiaggia impazzisce e appena arriva la prima cosa che fa è tuffarsi in acqua per nuotare. Ora che ci sono i lettini e gli ombrelloni, ovviamente, èpiù comodo per chi magari viene da fuori e decide di passare una giornata intera al mare".