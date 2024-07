Vacanze last minute 2024 come risparmiare se si prenota all’ultimo momento

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 13 luglio 2024) Organizzare una vacanzapuò sembrare una sfida, ma con i giusti accorgimenti è possibilenotevolmente. Ecco alcuni suggerimenti utili per chi vuole partiresenza spendere una fortuna. 1. Flessibilità nelle date e destinazioni Essere flessibili con le date di partenza e arrivo può fare una grande differenza. Viaggiare in bassa stagione o nei giorni/week end precedenti o posteriori ai periodi più richiesti, può fare davvero la differenza. Ad esempio, scegliere di partire poco prima (o dopo) Ferragosto oppure a settembre può ridurre notevolmente i costi, perché spesso le tariffe sono più convenienti rispetto ai mesi estivi di puntagiugno, luglio e agosto?. Se non si hanno date precise per le ferie, è consigliabilere prima la vacanza scegliendo il periodo più conveniente e successivamente comunicare le ferie al datore di lavoro.