Molestata nel parcheggio Aci | Mi hanno bloccata ero nel panico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Reggio Emilia, 13 luglio 2024 – Primacon apprezzamenti sgraditi lungo tutta via Secchi, poi di nuovo vittima di cat-calling neldell’Aci di via Nacchi dove cinque nordafricani l’poi costretta a barricarsi in auto terrorizzata, mentre loro – saltandole anche sul cofano – le impedivano la fuga. “È stata una bruttissima esperienza. Ero spaventata. Non sapevo come andarmene, nelnon c’era nessuno e non potevo certo abbassare il finestrino per inserire il biglietto e fare alzare la sbarra”. A parlare è Lucia Torelli, 29 anni, dipendente Kholer, che ieri alle 11.30 ha subito un assalto gravissimo in uno di quei non-luoghi che durante la campagna elettorale sono entrati tante volte nei dibattiti politici come zone da risanare, rendere sicure e restituire alla fruizione della comunità.