Irma Testa | Dopo Rio ho mollato poi mia mamma mi ha detto Torna a combattere per me per tua sorella

(Di sabato 13 luglio 2024) Oggi ha intervistato, a 12 anni i primi guantoni a Torre Annunziata, a 14 ad Assisi per allenarsi, la nostra pugile più famosa, va all’Olimpiade. Nella sua vita precedente ha fatto danza classica, agli antipodi rispetto al pugilato. «Come pallavolo, nuoto, pattinaggio. La maestra di danza disse a mia madre: “Questo sport non fa per sua figlia, ti pago se me la porti via dalle lezioni, disturba tutta la classe”». Che cosa non le piaceva? «Il silenzio durante gli allenamenti. In palestra nell’ora di punta, quando ci alleniamo, sembriamo tanti cani che abbaiano perché facciamo casino. Si urla quando ci si allena, sul ring, si urla quando tiri i colpi. E poi nonmi piacciono le regole della danza». Ovvero? «Sono noiose. Il pugilato ha regole che posso applicare anche nella vita di tutti i giorni».