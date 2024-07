Inter ufficiale Taremi | il primo iraniano nella storia nerazzurra | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2024) Adesso è anche: Mehdiè il nuovo attaccante dell’. Il calciatorenon ha bisogno di presentazioni e punta senza mezzi termini una maglia da titolare per la prossima stagione. “Un Paese antico, ricco die fascino, dove nei millenni si sono alternati popoli, regni e imperi straordinari, dove le notti sono riempite dalle meraviglie delle atmosfere d’oriente e dai sogni dei suoi abitanti. Questo è l’Iran, questa è la terra di Mehdi, nuovo attaccante nerazzurro”, si legge sul sito nerazzurro. Chi èè nato il 18 luglio 1992 a Bushehr, città sede di uno dei porti più importanti del Paese, affacciata sul Golfo Persico. Mehdi cresce con l’esempio di papà Alishah, calciatore professionista: con lui passa le giornate, dividendosi tra la pesca per mare e il pallone, con il quale trascorre i caldi pomeriggi iraniani: come il marinaio Sindbad, protagonista di una delle favole delle Mille e Una Notte, Mehdi osserva il mare, sognando di vivere avventure meravigliose, sognando di diventare un calciatore.