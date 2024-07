Copa America Messi su Di Maria | Sarebbe straordinario se segnasse ancora in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) A poche ore dalladitra Argentina e Colombia, Lionelparla del compagno di squadra Angel Di, che lascerà la Nazionale dopo la conclusione del torneo continentale: “Chissà, forse segnerà un altro gol income ha fatto in tutte le precedenti in cui ha giocato.“, ha detto la Pulce in un’intervista a Direct TV Sports. “Gli diciamo sempre che se tutto va bene, ci sono le partite dei playoff. Tuttavia, ‘Fideo’ ha preso la sua decisione e non c’è niente che possa cambiarla“.su Di: “sein” SportFace. .