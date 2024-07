Calciomercato Chiesa o Greenwood in attacco | la strategia del Napoli è pazzesca

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 13 luglio 2024) Masone Federicosono obiettivi delper ilestivo, il club azzurro ha un piano preciso. Dopo la pessima stagione vissuta dallo scorso anno è arrivato il momento di dare una sterzata importante. L’umore è differente, ci si prepara ad affrontare l’inizio del campionato con il piglio giusto. E Conte ha assolutamente bisogno di rivalutare alcuni calciatori, di studiare e capire chi rientrerà e chi no nei suoi piani. Sotto la lente di ingrandimento inevitabilmente ci finisce Jesper Lindstrom. Da capire se il danese classe 2000 potrà essere un valore aggiunto per il neo tecnico azzurro, anche se la direzione sembra essere differente. Meno di un anno fa Lindstrom arrivava acon grandi aspettative, rappresentava il colpo dell’estate in Serie A.