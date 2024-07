Zelensky chiede ai paesi occidentali di togliere i limiti all’uso delle loro armi contro la Russia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 12 luglio 2024) Volodymirha chiesto ai suoi alleati della Nato di rimuovere le restrizioni sull’usoa lungo raggioobiettivi ine di accelerare la consegna dei nuovi aiuti. Durante il summit per il settantacinquesimo anniversario della Alleanza atlantica, il presidente ucraino ha sottolineato l’importanza di eliminare tutte le limitazioni sull’usodonate, sostenendo che lanon è soggetta a tali restrizioni e che una simile libertà per l’Ucraina potrebbe essere decisiva nel conflitto. «Se vogliamo vincere, se vogliamo prevalere, per salvare il nostro Paese e difenderlo, dobbiamo eliminare tutte le limitazioni». Finora i membri della Nato hanno mostrato posizioni diverse riguardofornite all’Ucraina.