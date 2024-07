Torino boom al botteghino | +30% di abbonamenti per la nuova stagione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2024) La stagione 2024-2025 di Serie A inizia con il segno + per il Torino. Il club granata ha ricevuto, infatti, notizie decisamente positive dal botteghino. Nonostante il mancato accesso all'Europa nella passata stagione e l'addio burrascoso con Juric, sostituito da Vanoli, i tifosi continuano a dare sostegno alla squadra di Urbano Cairo. Gli abbonamenti alle partite del Torino sono addirittura in aumento. È quanto si evince dai dati riportati da "Il Corriere di Torino" che sottolinea: "su del 30% dopo la fase di prelazione, praticamente già vendute le tessere del 2023/2024" e ancora: "i prezzi abbordabili, sconti rilevanti per giovani, studenti e famiglie tra le mosse vincenti". L'articolo Abbonamenti al Torino in aumento per la stagione 2024-2025 proviene da CalcioWeb.