(Di venerdì 12 luglio 2024)gli "euro", come al tempo della Guerra Fredda.ha annunciato l'installazione di un sistema di armamento a lunga gittata in funzione-Russa ina partire dal 2026. La scelta del cancelliere Scholz di ospitare iUsa ha scatenato polemiche nel mondo politico tedesco. L'opposizione di Afd ha accusato il Premier di "rendere laun obiettivo", mentre Scholz ha replicato che la decisione è stata presa "per la pace". L'obiettivo americano è quello di ricostruire un sistema di deterrenza in funzione-Russa sia per le vicende ucraine, sia soprattutto per contrastare una serie di iniziative sovietiche che, secondo gli Usa, mettono a rischio la sicurezza dei Paesi europei. Il piano dicomprende l'se per ora anon è arrivata nessuna richiesta ufficiale.