Firenze insolita tornano gli itinerari serali alla scoperta della città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 –nei luoghi più iconici, seguendo le orme di Dante e Boccaccio e suggestivi percorsi sull’Arno per scoprireda un’altra prospettiva. Sono questi i nuovi appuntamentirassegna culturale Enjoy, che la prossima settimana propone due percorsi, curati da Cooperativa Archeologia, per accompagnare gli appassionatidi curiosità ed angoli nascosti. Il primo appuntamento è in programma martedì 16 luglio (ore 21) con “Ladi Dante e Boccaccio”: un’immersione nelladi Dante e Boccaccio,delle grandi architetture civili e religiose e dell’edilizia privata delle case-torri. Partendo da PiazzaSignoria l’o toccherà la Chiesa di Orsanmichele, la casa “a mensola” di via Santa Elisabetta, uno dei pochi esempi conservati di questo tipo di abitazione di cui si parla anche in un episodio curioso di una novella del Decameron, e poi uno scorcio di case e vicoli rimasto quasi intatto, con la torreCastagna, quellaPagliazza e le case-torri di via del Corso.