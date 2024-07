Ciclismo Philipsen vince al Tour | Pogacar resta in giallo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 lug. (askanews) – Ilde France approccia il weekend pirenaico nel segno di Jasper. In una tredicesima tappa corsa a mille fin dal primo metro, tra ventagli e fughe di corridori illustri, l’epilogo sul traguardo di Pau dove il belgacoglie la seconda vittoria del suoin volata davanti a Van Aert. Terzo un sempre più solido Pascal Ackermann. Tadej, che si destreggia anche in un caotico sprint chiudendo nono,in maglia gialla ma perde Juan Ayuso. Lo spagnolo, non al meglio, si ritira nella prima parte di una corsa già orfana di Primoz Roglic. Giulio Ciccone risle così all’ottavo posto. Alcuni corridori sono finiti addosso alle transenne prima dello sprint finale: fortunatamente non sembra esserci stato nessun infortunio serio e tutti i velocisti candidati alla vittoria non sono rimasti penalizzati e hanno avuto modo di arrivare sul traguardo per giocarsi le loro chance.