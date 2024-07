Atletica | giornate di gare a Rieti in vista delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Sabato alle 18.30 le batterie, domenica alle 18.20 la semifinale e alle 19.55 la finale. Tre turni in poco più di 24 ore per Marcell Jacobs a, quando mancano tre settimane esatte a sabato 3 e domenica 4 agosto, ovvero alle duedei 100 metri ai Giochi Olimpici di Parigi. Il campione olimpico torna in pista al Guidobaldi: di fronte avversari di rilievo mondiale, per quella che inevitabilmente sarà la gara più attesa tra i pre-olimpici. Lo sprinterFiamme Oro si confronterà con i suoi compagni di allenamento agli ordini di coach Rana Reider: i canadesi Andre De Grasse e Jerome Blake, il giapponese Abdul Hakim Sani Brown e il gruppo della staffetta cinese tra cui i frazionisti di bronzo alledi Tokyo, Xie Zhenye e Wu Zhiqiang.