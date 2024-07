Parte oggi il ’Festival Weller’ Animerà le serate del paese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Al viaa Rubiera l’ottava edizione del ‘Festivalin via della Chiusa 2/3. Daal 14 luglio il festival, a ingresso gratuito,ledelcon un programma che spazia dai concerti live e dj set agli appuntamenti politici e culturali creando un mix all’insegna del divertimento e riflessione. Nato nove anni fa dall’iniziativa dei Giovani Democratici, il ‘Festivalè diventato un punto di riferimento per la comunità locale e non solo. Molte sono le persone attese in queste. Il festival è promosso da un gruppo di giovani volontari che si impegnano a offrire un’esperienza unica aicipanti. Ogni sera, a partire dalle 19, sono in programma i talk nell’area eventi:s’inizia affrontando i temi di arte e terapia, domani si parlerà poi di salute mentale, sabato sarà invece protagonista Murubutu, rapper e professore che unisce musica e letteratura; mentre domenica è prevista una puntata live del podcast di Channel 808 dal titolo ‘una ricetta per l’integrazione’.