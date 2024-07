Neve sui sentieri montani l’appello alla prudenza del Soccorso Alpino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il Corpo Nazionalee Speleologico (CNSAS) e il ClubItaliano (CAI) raccomandano a tutti gli escursionisti e alpinisti di adottare, a causa delle condizioni invernali presenti su moltie percorsi attrezzati di montagna esposti a nord, nord-est/ovest nel nord Italia, la massima. Sono tre in particolare le criticità segnalate. In primis la presenza dial suolo dura e compatta: in molti tratti esposti a nord e nord-est/ovest, lapresente al suolo, soprattutto a quote più elevate, può risultare dura e scivolosa, rendendo necessario l’uso di ramponi adeguatiprogressione e piccozza per procedere in sicurezza. Il rischio maggiore di scivolamenti e cadute: le condizioni di innevamento aumentano il rischio di incidenti e conseguenti infortuni.