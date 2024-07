Le citazioni improbabili – Quando l’ingiustizia diventa legge

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 11 luglio 2024) La segnalazione di oggi arriva grazie a quel ristretto gruppo di lettori che si trovano a dibattere ogni giorno sul nostro canale Telegram. Lettori che ogni tanto pescano perle che altrimenti ci sfuggirebbero. La perla di oggi riguarda il blog dell’avvocato Alessandro Fusillo, che in testa nella sua home page riporta una citazione di Thomas Jefferson: Anzi a essere precisi lesono due, una che Fusillo sostiene essere di Thomas Jefferson, presidente americano:laingiustizia, la resistenzaun dovere E una dello stesso Fusillo: Disobbedire, resistere, boicottare Noi oggi ci occupiamo, brevemente, della prima citazione, quella attribuita a Jefferson. Sia chiaro, Fusillo non è il solo a condividerla, la si trova in rete da tempo, un po’ come quella di Abraham Lincoln che dice di non fidarsi di tutto quello che si trova in rete.