Inchiesta Liguria si decidono le sorti di Toti tra nuove indagini e dichiarazioni contraddittorie

(Di giovedì 11 luglio 2024) Oggi, giovedì 11 luglio, entro le 12, è attesa la decisione del tribunale del Riesame di Genova in merito alla richiesta di revoca dei domiciliari presentata dall’avvocato Stefano Savi per conto del presidente sospeso della Regione, Giovanni. Dal 7 luglioè agli arresti domiciliari per un’indagine di presunta corruzione. La decisione del tribunale potrebbe restituire la libertà a, consentendogli di riprendere le sue funzioni di presidente. In alternativa, l’istanza di Savi propone due soluzioni subordinate: l’obbligo di rimanere nel comune di Ameglia, dove risiede, oppure il divieto di soggiorno a Genova. Entrambe le opzioni, in base alla legge Severino, impedirebbero adi tornare a esercitare il ruolo di presidente.